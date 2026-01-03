Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
12:36 03.01.2026 (обновлено: 13:39 03.01.2026)
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу
США могли начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator. РИА Новости, 03.01.2026
СМИ назвали причину атаки США на Венесуэлу

Spectator: США нанесли удары по Венесуэле из-за ее нефти

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США могли начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator.
"Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии", — говорится в публикации.
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
Глава Минобороны Венесуэлы прокомментировал удары США
