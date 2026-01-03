WSJ сообщил о панике на улицах Каракаса

https://ria.ru/20260103/smi-2066174495.html
Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
венесуэла
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, видео
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
