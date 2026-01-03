Рейтинг@Mail.ru
WSJ сообщил о панике на улицах Каракаса
12:24 03.01.2026
WSJ сообщил о панике на улицах Каракаса
Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
венесуэла
Обстановка в Венесуэле после атаки ВВС США
Обстановка в Венесуэле после атаки ВВС США
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
WSJ сообщил о панике на улицах Каракаса
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе.
Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Люди на улицах столицы Венесуэлы паникуют, слышны сирены скорой помощи, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на двух дипломатов, находящихся в городе.
"Они (дипломаты - ред.) слышали минимум семь огромных взрывов и видели людей, которые выглядели паникующими на улицах. Дипломаты слышали сирены, которые, по их словам, звучали как сирены скорой помощи", - говорится в публикации издания.
 
