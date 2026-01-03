Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал к срочному созыву Совбеза ООН из-за ситуации с Венесуэлой
13:36 03.01.2026
Слуцкий призвал к срочному созыву Совбеза ООН из-за ситуации с Венесуэлой
Слуцкий призвал к срочному созыву Совбеза ООН из-за ситуации с Венесуэлой
в мире
венесуэла
каракас
карибский бассейн
леонид слуцкий (политик)
симон боливар
дональд трамп
оон
в мире, венесуэла, каракас, карибский бассейн, леонид слуцкий (политик), симон боливар, дональд трамп, оон, госдума рф, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Карибский бассейн, Леонид Слуцкий (политик), Симон Боливар, Дональд Трамп, ООН, Госдума РФ, Удары США по Венесуэле
© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Вчера, 13:09
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все разговоры о борьбе с наркокартелями оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике.
"Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?", - добавил политик.
Слуцкий считает, что удары по Венесуэле – прямая военная агрессия, и Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД призвал не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы
Вчера, 13:35
 
В миреВенесуэлаКаракасКарибский бассейнЛеонид Слуцкий (политик)Симон БоливарДональд ТрампООНГосдума РФУдары США по Венесуэле
 
 
