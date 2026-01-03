© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Каракасе

Слуцкий призвал к срочному созыву Совбеза ООН из-за ситуации с Венесуэлой

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.

"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН . Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

Он отметил, что все разговоры о борьбе с наркокартелями оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике.

"Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?", - добавил политик.