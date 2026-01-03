Опознаны первые жертвы пожара в швейцарском Кран-Монтана

Тела погибших были переданы их семьям. Расследования и процедуры идентификации других жертв, как погибших, так и пострадавших, продолжаются, отметили правоохранители.

"Полиция кантона Вале сообщит любую новую информацию как можно скорее. Из уважения к семьям, на данный момент дополнительная информация не разглашается", - говорится в заявлении.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.