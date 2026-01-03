Опознаны первые жертвы пожара в швейцарском Кран-Монтана

ЖЕНЕВА, 3 янв - РИА Новости. Полиция кантона Вале опознала первые четыре жертвы пожара в Кран-Монтана, это швейцарцы в возрасте от 16 до 21 года, следует из заявления полиции.
"В рамках расследования пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в баре Le Constellation в Кран-Монтана, полиция кантона Вале опознала четыре жертвы и передала их тела семьям. В ходе масштабной работы по опознанию, проведенной в последние часы полицией кантона Вале, группой по идентификации жертв стихийных бедствий (DVI) и Институтом судебной медицины, на данном этапе были идентифицированы две швейцарки в возрасте 21 и 16 лет и двое швейцарцев в возрасте 18 и 16 лет", - говорится в пресс-релизе полиции.
Тела погибших были переданы их семьям. Расследования и процедуры идентификации других жертв, как погибших, так и пострадавших, продолжаются, отметили правоохранители.
"Полиция кантона Вале сообщит любую новую информацию как можно скорее. Из уважения к семьям, на данный момент дополнительная информация не разглашается", - говорится в заявлении.
В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.