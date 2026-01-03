Премьеры и ожидаемые продолжения: самые яркие сериалы — 2026

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Долгожданные продолжения сериальных хитов и яркие премьеры, жанры — от комедии до остросюжетного триллера: в новом году зрителям будет что посмотреть. О проектах, которые выйдут на телеканалах и в онлайн-кинотеатрах, — в материале РИА Новости.

"Ландыши. Вторая весна"

© Фото : Wink Кадр из второго сезона сериала "Ландыши" © Фото : Wink Эпизод из второго сезона сериала "Ландыши" © Фото : Wink Второй сезон сериала "Ландыши" © Фото : Wink Новый сезон сериала "Ландыши"

Первый сезон истории любви богатой девушки Кати и простого парня Лехи стал хитом. В продолжении главную героиню ждут настоящие испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи.

В ролях: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Арина Савостьянова, Екатерина Эссен, Владислав Чербаев, Александр Гришин, Валерия Ланская, Анна Сафронова, Владимир Стержаков, Евгений Банифатов, Александр Карпиловский, Олеся Яппарова, Екатерина Семина, Дмитрий Блохин, Константин Новиков, Никита Суворов, Аруп Нанди, Михаил Астен, рэпер ST (Александр Степанов).

Премьера скоро — эксклюзивно на Wink.ru.

Второй сезон "Секс. До и после"

© Фото : Okko Кадр из второго сезона сериала "Секс. До и после" © Фото : Okko Эпизод из второго сезона сериала "Секс. До и после" © Фото : Okko Второй сезон сериала "Секс. До и после" © Фото : Okko Кадр из нового сезона сериала "Секс. До и после" © Фото : Okko Новый сезон сериала "Секс. До и после"

Двенадцать новых новелл о любви, отношениях и истинных эмоциях. Главная тема второго сезона: "Секс тоже важен". Режиссером продолжения вновь стала Дарья Мороз.

Место событий — Санкт-Петербург. Город выбран неслучайно: это ведь центр притяжения неординарных и самобытных личностей, а их в новых эпизодах наберется почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении актрисы Юлии Снигирь.

В ролях: Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Ася Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Николай Романов, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Алексей Макаров, Вероника Мохирева, Алексей Филимонов, Полина Гухман, Владислав Ценёв, Мария Карпова, Игорь Черневич, Наталья Суркова, Петр Скворцов, Софья Синицына, Антон Лапенко, Михаил Вишневский, Маргарита Галич, Светлана Божатова, Игорь Чехов, Инга Лепс и другие.

Стартует 23 января в Оkko.

"Князь Андрей"

© Фото : телеканал "Россия" Сергей Безруков в сериале "Князь Андрей" © Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Князь Андрей" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Князь Андрей" © Фото : телеканал "Россия" Исторический сериал "Князь Андрей" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Князь Андрей" © Фото : телеканал "Россия" Кадр из исторического сериала "Князь Андрей"

Древняя Русь, XII век — период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии. Его мечта — править в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр. Поначалу все замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает множество врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

В ролях: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Выйдет скоро на телеканале "Россия".

"Склифосовский-13"

© Фото : телеканал "Россия" Максим Аверин и Мария Куликова в сериале "Склифосовский-13" © Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Склифосовский-13" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Склифосовский-13" © Фото : телеканал "Россия" Максим Аверин и Александр Сирин в сериале "Склифосовский-13" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Склифосовский-13"

С момента последних событий прошел год. Доктора Брагина и весь коллектив "Склифа" ждет новый этап: им предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами. Павлова назначена главврачом вместо внезапно умершего Полонского, но счастья у нее от этого не прибавилось. И отношения с Кривицким остаются напряженными. Хромову дали шефство над двумя амбициозными ординаторами. Семью Брагиных ждут серьезные неприятности: у Марины объявился бывший муж Марк.

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер и другие.

Выйдет скоро на телеканале "Россия".

Второй сезон "Дети перемен"

© Фото : Wink/START Виктория Исакова в продолжении сериала "Дети перемен" © Фото : Wink/START Эпизод из продолжения сериала "Дети перемен" © Фото : Wink/START Кадр из продолжения сериала "Дети перемен" © Фото : Wink/START Сериал "Дети перемен" © Фото : Wink/START "Дети перемен"

Во втором сезоне Флора уже не простой водитель троллейбуса, она главарь группировки, контролирующей успешный, но незаконный бизнес. Однако роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать и только Юра не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

К ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. К звездному касту присоединились: Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.

Выйдет в Wink.

"Встать на ноги"

© Фото : Okko Гоша Куценко в сериале "Встать на ноги" © Фото : Okko Кадр из сериала "Встать на ноги" © Фото : Okko Эпизод из сериала "Встать на ноги" © Фото : Okko Сериала "Встать на ноги" © Фото : Okko "Встать на ноги"

Инклюзивная лирическая комедия с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях. После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый выходит на свободу. На суде он взял всю вину — и за себя, и за друга. Этот друг, Рахим, теперь стал уважаемым бизнесменом и давно забыл о человеке, которому обязан жизнью. План у Старого такой: забрать свою долю, съездить на море — а там как пойдет. Но все не так просто. Рахим не спешит делиться, к тому же герой выясняет, что у него есть взрослая дочь — Оля (Мила Ершова), в инвалидной коляске и с очень сложным характером. По решению полиции они теперь живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая. Старый пытается быть отцом. Оля хочет, чтобы он просто исчез. И пока он упрямо влезает в ее жизнь, становится понятно, что помощь нужна не ей, а ему.

В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян и другие.

Стартует 5 февраля в Okko.

"Художник-2"

© Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Художник-2" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Художник-2" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Художник-2" © Фото : телеканал "Россия" "Художник-2" © Фото : телеканал "Россия" Виктор Добронравов в сериале "Художник-2"

Лето 1946 года. Между бывшими союзниками, СССР и США, разворачивается противостояние, в центре которого — создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых — служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Люся пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое, но в итоге ей приходится вернуться к Ливеру и снова погрузиться в преступную среду. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.

В ролях: Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Соня Присс, Федор Лавров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Михаил Башкатов, Сергей Фролов, Рамиль Сабитов, Нана Муштакова, Олег Алмазов, Кирилл Кузнецов, Алексей Матошин и другие.

Выйдет скоро на телеканале "Россия".

Второй сезон "Алла-такси"

© Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Алла-такси" © Фото : телеканал "Россия" Светлана Колпакова в сериале "Алла-такси" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Алла-такси" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Алла-такси" © Фото : телеканал "Россия" "Алла-такси"

В таксопарке Аллы все время что-то случается: то пожар в трансформаторной будке, то грипп, то дороги перекопаны. Она вечно пропадает на работе, что очень не нравится ее возлюбленному Проскурину. К тому же в жизнь героини возвращается Ворохов с любопытным бизнес-предложением. Алла пытается сохранить любимую работу и не потерять дорогих людей.

В ролях: Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Евгений Миллер, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, Юлия Такшина, Андрей Чернышов, Ольга Науменко, Мирослава Михайлова и другие.

Выйдет скоро на телеканале "Россия".

"Загляни ему в голову — 2"

© Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Загляни ему в голову — 2" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Загляни ему в голову — 2" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Загляни ему в голову — 2" © Фото : телеканал "Россия" Кирилл Жандаров в "Загляни ему в голову — 2" © Фото : телеканал "Россия" "Загляни ему в голову — 2"

Валерий Лунин — в прошлом клинический психолог, а теперь консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать дела ему помогает уникальный метод — он может влезать в голову нарушителю закона. Его способности — следствие психической болезни, которую герою приходится скрывать. В новом сезоне Лунин решает уйти из отдела, но вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым. Его давний враг, журналистка Дарья Драпова, после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет отношение к нему. В Москву возвращаются бывшая жена героя Марина и дочь Анна. Девочка тоже умеет "заглядывать" в голову. И теперь Валерий должен научить ее справляться с болезнью.

В ролях: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Евгения Розанова, Сергей Юшкевич, Анастасия Абаджиди, Вадим Утенков, Глеб Бочков и другие.

Выйдет скоро на телеканале "Россия".

"Американец"

© Фото : телеканал "Россия" Кадр из сериала "Американец" © Фото : телеканал "Россия" Антон Шагин в сериале "Американец" © Фото : телеканал "Россия" Эпизод из сериала "Американец" © Фото : телеканал "Россия" Сериал "Американец"

Действие начинается в 1949 году. В Москве происходит целая серия жестоких, кровавых грабежей сберкасс и ювелирных магазинов. Бандиты похожи на чикагских гангстеров, а руководит ими, по слухам, преступный гений по прозвищу Американец. Распутать клубок преступлений и выяснить, какой грандиозный план на самом деле стоит за всеми этими ограблениями, предстоит Зосе Остряковой, герою войны и стажеру МУРа, вместе с одним из лучших оперативников уголовного розыска капитаном милиции Егором Макаровым.

В ролях: Антон Шагин, Любовь Константинова, Петр Рыков, Мария Миронова, Юрий Чурсин, Владимир Довжик, Карина Андоленко, Сергей Чирков, Елизавета Миллс, Михаил Филиппов, Иван Ивашов, Павел Артемьев, Ульяна Лукина, Мирослава Михайлова, Кристина Айвазовская и другие.