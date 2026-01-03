https://ria.ru/20260103/sana-2066265127.html
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет - РИА Новости, 03.01.2026
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
Взрывы прозвучали в районе Маззе в центре Дамаска из-за пуска двух ракет группой неизвестных, информирует сирийское государственное агентство SANA.
2026-01-03T21:06:00+03:00
2026-01-03T21:06:00+03:00
2026-01-03T21:22:00+03:00
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
