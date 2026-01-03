Рейтинг@Mail.ru
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
21:06 03.01.2026 (обновлено: 21:22 03.01.2026)
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет
дамаск (город), в мире
Дамаск (город), В мире
В Дамаске прогремел взрыв из-за пуска двух ракет

БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе Маззе в центре Дамаска из-за пуска двух ракет группой неизвестных, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Звуки взрывов, которые услышали жители Дамаска, прозвучали в результате пуска двух ракет неизвестными рядом с аэропортом Маззе, без каких либо повреждений",- пишет агентство.
Дамаск (город)В мире
 
 
