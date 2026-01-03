https://ria.ru/20260103/saldo-2066183415.html
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 03.01.2026
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
Не менее 19 тел погибших при атаке ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:02:00+03:00
2026-01-03T13:02:00+03:00
2026-01-03T13:42:00+03:00
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
черное море
россия
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия, НАТО
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
Сальдо: не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ в Хорлах полностью сгорели
ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости.
Не менее 19 тел погибших при атаке ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1
".
"В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", — сказал он.
Еще не всех погибших удалось идентифицировать, проводится экспертиза, добавил Сальдо.
Губернатор привел подробности самой атаки, уточнив, что сначала прилетел один дрон, который был как разведывательного, так и ударного типа.
"Потом второй прилетел уже точным попаданием <...> в кафе, у него был боеприпас разрушающего и поражающего действия, картечью был заряжен", — рассказал он.
Атаки ВСУ на Херсонскую область
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. По данным СК, погибли 27 мирных жителей, среди них двое несовершеннолетних. В больницы доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО
. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.