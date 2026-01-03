Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах

ВОЛГОГРАД, 3 янв — РИА Новости. Не менее 19 тел погибших при атаке ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала " Не менее 19 тел погибших при атаке ВСУ в Хорлах полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала " Россия 1 ".

"В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", — сказал он.

Еще не всех погибших удалось идентифицировать, проводится экспертиза, добавил Сальдо.

Губернатор привел подробности самой атаки, уточнив, что сначала прилетел один дрон, который был как разведывательного, так и ударного типа.

"Потом второй прилетел уже точным попаданием <...> в кафе, у него был боеприпас разрушающего и поражающего действия, картечью был заряжен", — рассказал он.

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. По данным СК, погибли 27 мирных жителей, среди них двое несовершеннолетних. В больницы доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО . Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.