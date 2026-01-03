Рейтинг@Mail.ru
Кот, рожденный в окопе, стал талисманом волонтеров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 03.01.2026
Кот, рожденный в окопе, стал талисманом волонтеров
2026
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПОСЬЕТ (Приморский край), 3 янв - РИА Новости. Кот Рыжий, рождённый в окопе в российском приграничье, стал своеобразным талисманом и помощником волонтёров из поселка Посьет в Приморье, которые собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети для земляков в зоне спецоперации.
Разговор прервал глухой звук: бело-рыжий кот стучал лапой в окно.
Кот Толик
Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар"
18 апреля 2025, 21:22
"Это - наш кот Рыжий. Родился в окопе в российском приграничье. Сын тогда выполнял там задачи, а после привёз кота домой, в Приморье. Рыжий сейчас с нами "волонтерит" - ходит на сети. Мы плетём маскировочные сети, когда выдаётся свободное время, кот всегда приходит", - рассказала РИА Новости волонтер Инесса, уточнив, что сейчас сын находится в зоне спецоперации, поэтому кот пока живёт у неё.
По словам Инессы, Рыжий частенько "проверяет на прочность" маскировочные сети: цепляет когтями, бегает... Волонтёр также рассказала, что у них есть ещё один помощник - такса Джек.
"Он с нами с первых дней, тоже наш своеобразный талисман. Его здесь все знают и он знает всех волонтёров. Чужих не пускает, охраняет нас. А наша волонтёр, которая вяжет, даже связала нам такую игрушку - таксу", - сказала собеседница агентства.
За время разговора кот Рыжий подцеплял маскировочную сеть, обходил её несколько раз, успел и с лентой поиграть.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Кот Вася стал талисманом подразделения в зоне СВО
27 октября 2025, 05:27
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
