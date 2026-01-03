Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе

«

"Ожидаю, что в первом квартале 2026 года начнется умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть. Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы", — отметил он.