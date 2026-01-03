Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе - РИА Новости, 03.01.2026
02:17 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/rubl-2066122560.html
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе - РИА Новости, 03.01.2026
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе
Позиции рубля в начале 2026 года все еще сильны, но ряд факторов его поддержки уже начинает ослабевать, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T02:17:00+03:00
2026-01-03T02:17:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль
Эксперт предупредил о начале разворота рубля уже в январе

Финансист Шнейдерман: в первом квартале 2026 года курс рубля начнет снижаться

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Позиции рубля в начале 2026 года все еще сильны, но ряд факторов его поддержки уже начинает ослабевать, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Ожидаю, что в первом квартале 2026 года начнется умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть. Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы", — отметил он.

Эксперт советует инвесторам уже сейчас начинать аккуратное сокращение рублевых позиций – в первые дни года нацвалюта окажется под давлением сезонного спада экспорта и снижения ставок.
В начале января рубль сохранится в диапазоне 75-82 за доллар, 88-96 за евро и 10,6-11,5 за юань. Но если ничего не изменится, он под влиянием снижения поддержки начнет медленно двигаться ближе к верхним границам коридоров, заключил Шнейдерман.
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
