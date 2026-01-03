Рубио заявил, что Мадуро не является законным президентом Венесуэлы

«

"Николас Мадуро был привлечен к уголовной ответственности в 2020 году в Соединенных Штатах. Он не является законным президентом Венесуэлы. И это говорим не только мы. Первая администрация Трампа, администрация Байдена, вторая администрация Трампа - ни одна из них его не признает. Его не признает Европейский союз и многие страны по всему миру", - заявил Рубио во время пресс-конференции.