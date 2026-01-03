Рубио заявил, что Мадуро не является законным президентом Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в субботу выразил мнение, что Николас Мадуро якобы не является законным президентом Венесуэлы, и ему было предъявлено обвинение в США в 2020 году.
«
"Николас Мадуро был привлечен к уголовной ответственности в 2020 году в Соединенных Штатах. Он не является законным президентом Венесуэлы. И это говорим не только мы. Первая администрация Трампа, администрация Байдена, вторая администрация Трампа - ни одна из них его не признает. Его не признает Европейский союз и многие страны по всему миру", - заявил Рубио во время пресс-конференции.
В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
