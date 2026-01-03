Организованных российских туристов в Венесуэле нет, сообщает РСТ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"По предварительной информации Российского союза туриндустрии (РСТ), на данный момент организованных туристов из России на территории Венесуэлы нет", - говорится в сообщении.
В РСТ отметили, что в ближайшие часы в Россию прилетит самолет с российскими туристами, которые были на отдыхе в Венесуэле.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения.