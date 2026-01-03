Организованных российских туристов в Венесуэле нет, сообщает РСТ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В РСТ отметили, что в ближайшие часы в Россию прилетит самолет с российскими туристами, которые были на отдыхе в Венесуэле.