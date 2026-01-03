Рейтинг@Mail.ru
12:11 03.01.2026 (обновлено: 13:05 03.01.2026)
Организованных российских туристов в Венесуэле нет, сообщает РСТ
в мире
венесуэла
россия
удары сша по венесуэле
венесуэла
россия
в мире, венесуэла, россия, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, Удары США по Венесуэле
© РИА НовостиВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Взрыв в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"По предварительной информации Российского союза туриндустрии (РСТ), на данный момент организованных туристов из России на территории Венесуэлы нет", - говорится в сообщении.
В РСТ отметили, что в ближайшие часы в Россию прилетит самолет с российскими туристами, которые были на отдыхе в Венесуэле.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения.
СМИ: мавзолей экс-президента Венесуэлы попал под бомбардировку
