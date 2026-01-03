В ростовской квартире обнаружили три тела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Тела трех человек, которые, по предварительным данным, отравились наркотиками, обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

По его словам, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир на улице Оганова тел 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет.