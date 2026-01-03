https://ria.ru/20260103/rostov-2066222717.html
В ростовской квартире обнаружили три тела
В ростовской квартире обнаружили три тела - РИА Новости, 03.01.2026
В ростовской квартире обнаружили три тела
Тела трех человек, которые, по предварительным данным, отравились наркотиками, обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:04:00+03:00
2026-01-03T17:04:00+03:00
2026-01-03T17:04:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
https://ria.ru/20251202/samolet-2059011917.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В ростовской квартире обнаружили три тела
Трех человек, предварительно умерших от наркотиков, обнаружили в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Тела трех человек, которые, по предварительным данным, отравились наркотиками, обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По его словам, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир на улице Оганова тел 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет.
"По предварительным данным, причиной смерти граждан явилась острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических средств", - сказал представитель ведомства.
На месте следователи обнаружили белый порошок, похожий на наркотики, который направили для проведения исследования. Организована проверка.