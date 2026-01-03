Рейтинг@Mail.ru
17:04 03.01.2026
В ростовской квартире обнаружили три тела
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
ростовская область
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
В ростовской квартире обнаружили три тела

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Тела трех человек, которые, по предварительным данным, отравились наркотиками, обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По его словам, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир на улице Оганова тел 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет.
"По предварительным данным, причиной смерти граждан явилась острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических средств", - сказал представитель ведомства.
На месте следователи обнаружили белый порошок, похожий на наркотики, который направили для проведения исследования. Организована проверка.
Заголовок открываемого материала