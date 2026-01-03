В России формируется особая цивилизация, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В России формируется особая цивилизация, которая станет привлекательной для большого числа стран в мире, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.
"Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя", - сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Спас".
Патриарх Кирилл отметил, что в России строятся тысячи храмов, в то время как в западных странах храмы превращаются "во всякого рода общественные заведения".
Патриарх подчеркнул, что Россия будет непобедимой, сильной и благополучной, пока ее духовные ценности сочетаются с научными достижениями и материальными благами.
