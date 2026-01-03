https://ria.ru/20260103/rossiya-2066228406.html
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
ЛАВРОВ ПРОВЕЛ РАЗГОВОР С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕНЕСУЭЛЫ, ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ С НАРОДОМ ВЕНЕСУЭЛЫ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВООРУЖЁННОЙ АГРЕССИИ - МИД РФ РИА Новости, 03.01.2026
Лавров выразил солидарность народу Венесуэлы перед лицом агрессии США