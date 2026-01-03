МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Западе должны помнить, что Россия ответит на провокации в свой адрес, заявил в эфире YouTube-канала Mario Nawfal подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Если захотите сказать: "Как они посмели?" — я вас предупреждаю: будьте готовы к ответным мерам. Если вы эскалируете ситуацию, поднимаете ставки — то же самое получите в ответ", — предупредил он.
При этом Дэвис отметил, что Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции и неоднократно очерчивает неприемлемые для себя красные линии, которые Запад постоянно нарушает, мешая урегулированию конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.