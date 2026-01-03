Недавно премьер-министр Италии отлила в граните так, что ей позавидовал бы Виктор Черномырдин. "Две тысячи двадцать пятый был для нас тяжелым годом, — сказала Джорджа Мелони. — Но не волнуйтесь, следующий будет еще хуже". Что ж, давайте посмотрим, какие проблемы и кризисы может подкинуть нам в России Огненная Лошадь.

Главной болевой точкой для нас останется Украина . Обезумевшие террористы, оккупировавшие эту страну, внаглую сорвали переговорный процесс, запущенный президентом Трампом, так что ВС РФ продолжат принуждать их к миру.

Проигрывая на поле боя, киевский режим попытается организовывать теракты у нас в тылу. Так что будем бдительны, осторожны и внимательны к нашим близким. Любой человек может попасть под влияние украинских бандитов — значит, надо стараться это предотвращать.

В спину украинцам дышат европейцы, изнывающие от своего застарелого реваншизма. Главную опасность представляет собой на континенте Германия — за ней деньги, мощный ВПК и потерявшие берега элиты. Однако немцы слишком умны, чтобы рисковать собой. Пушечным мясом для антироссийских провокаций они планируют сделать восточноевропейцев, включая прибалтов. Такова участь лимитрофов — насколько же лучше и безопаснее этим бедным маленьким странам жилось в составе Российской империи или Варшавского договора.

Очевидное место для европейских провокаций — это Балтика и Калининградская область . Особенность в том, что натовская атака будет использована для того, чтобы обвинить Россию в нападении, что может стать триггером для полноценной войны. Наследники гитлеровского рейха истерически мечтают о новом Гляйвице.

Не забудем и про Великобританию — куда ж без вездесущей "англичанки"? Эти ребята продолжат вести против нас оголтелую информационную войну, изливая потоки самой безумной клеветы и подначивая на войну с Россией всех кого не лень. Ситуация не изменится, даже если весной бездарного русофоба Стармера на посту премьер-министра сменит другой бездарный русофоб.

Никуда не делась и навязчивая идея евроэлит нанести России "стратегическое поражение". Собственно, все последние годы они именно этого и добиваются, размахивая Украиной, как заточкой. Однако наша армия эту заточку поломала, поэтому враги попробуют организовать нестабильность у нас в стране.

Еще одна их задача — разорвать связи России с постсоветскими странами, которые являются и нашими друзьями, и торговыми партнерами, и зоной безопасности наших границ. Тут тоже подойдет любой конфликт — например, вокруг нелегальной миграции. Возможные осложнения в наших отношениях — это будет именно та изоляция России, которой годами добивались наши враги.

С другой стороны, международные эксперты прогнозируют в этом году массовый голод в Афганистане . Если это случится, беженцы хлынут на север — а там расположились как раз постсоветские среднеазиатские страны, с большинством которых у нас безвизовый режим. И это тоже может стать серьезной проблемой.

Что касается международного положения, то Европа продолжит задыхаться в долгах и банкротствах (в этом смысле Мелони была совершенно права), а в Штатах первостепенной опасностью 2026 года считают гражданскую войну. Ну или, как вежливо выражаются тамошние политологи, "рост политического насилия и народных волнений". Насилие и волнения достигнут своего пика к ноябрю — времени выборов в конгресс.

Кажется неоправданно затянувшимся рост акций западных компаний. Ангажированные финансовые издания выдают осторожно оптимистичный прогноз на 2026 год. Однако отдельные инвесторы полагают вероятной сильную коррекцию (падение рынка до 20 процентов), а то и биржевой крах, если взорвется, например, пузырь на рынке искусственного интеллекта.

Остается высокой вероятность нового обострения в секторе Газа и новых столкновений между силами ХАМАС и Армией обороны Израиля . "Эта песня хороша, начинай сначала," как говорили герои старого анекдота о международном положении.

Менее вероятным, но вполне возможным считается кризис в Тайваньском проливе, в котором столкнутся Китай США . О риске перерастания этого конфликта в мировую войну говорить не приходится, и так все понятно.