В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками - РИА Новости, 03.01.2026
В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с... РИА Новости, 03.01.2026
россия
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Общество
В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками
Мишустин поручил создать федеральный оперштаб по борьбе с кибермошенниками