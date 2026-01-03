Родригес призвала венесуэльцев сохранять спокойствие и быть едиными

КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан сохранять спокойствие и единство на фоне атаки США.
«
"Прозываем венесуэльцев сохранять спокойствие, чтобы вместе, в духе национального единства, единым блоком полиции, военных и народа… преодолеть этот этап обороны нашего суверенитета и нашей независимости", - заявила она на совещании совета обороны после нападения США.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Вчера, 21:42