Президент Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила Родригес - РИА Новости, 03.01.2026
22:22 03.01.2026 (обновлено: 22:27 03.01.2026)
Президент Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила Родригес
Президент Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила Родригес - РИА Новости, 03.01.2026
Президент Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила Родригес
Президент Николас Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила вице-президент страны Делси Родригес. РИА Новости, 03.01.2026
Видео ударов по Венесуэле, опубликованное Трампом
Трамп опубликовал видео ударов по Венесуэле под песню, популярную во времена войны во Вьетнаме.
Президент Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила Родригес

Вице-президент Родригес: Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / HANDOUT
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Президент Николас Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила вице-президент страны Делси Родригес.
«
"В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос", - подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Вчера, 21:42
 
Венесуэла В мире Удары США по Венесуэле Делси Родригес США Николас Мадуро ООН Дональд Трамп Россия
 
 
