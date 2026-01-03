Родригес потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла требует немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес", - заявила Родригес. Трансляцию ее выступления вел телеканал Telesur.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
