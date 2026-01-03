Рейтинг@Mail.ru
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 03.01.2026 (обновлено: 14:16 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ria-2066192089.html
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских - РИА Новости, 03.01.2026
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских, и выложил видео с якобы последствиями атак. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:02:00+03:00
2026-01-03T14:16:00+03:00
в мире
колумбия
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aaf89eb4bb8a4d5e29034bff1c66a0b1.jpg
https://ria.ru/20260103/glava-2066191932.html
колумбия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ed886525bcb0b7eaed8cc9bb559f35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, Колумбия, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских

Петро: в результате ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских

© REUTERS / Gaby OraaКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Каракас, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских, и выложил видео с якобы последствиями атак.
На ролике, которое Петро опубликовал в соцсети X, видно, как на дороге в Венесуэле горит автомобиль. В комментарии к видеозапии он написал: "Жертвы среди гражданских".
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Вчера, 14:00
 
В миреКолумбияВенесуэлаУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала