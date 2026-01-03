https://ria.ru/20260103/ria-2066192089.html
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских, и выложил видео с якобы последствиями атак. РИА Новости, 03.01.2026
Колумбия утверждает, что в Венесуэле есть жертвы среди гражданских
