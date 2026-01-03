Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал атаку США на Венесуэлу
12:02 03.01.2026
Пушков прокомментировал атаку США на Венесуэлу
До сих пор у президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественников, не было "своей" войны, а теперь она есть, заявил сенатор Алексей Пушков,... РИА Новости, 03.01.2026
Новости
Пушков прокомментировал атаку США на Венесуэлу

Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. До сих пор у президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественников, не было "своей" войны, а теперь она есть, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя атаку США по Венесуэле.
"До сих пор у Трампа, в отличие от Клинтона, Буша-младшего, Обамы и Байдена, не было "своей" войны. Теперь есть", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, 2026 год начался с новой войны - очередной войны, начатой Соединенными Штатами.
"Это уже четвертая агрессия в XXI веке, которую начали и ведут США. До нее были: Афганистан, Ирак, Ливия. И это шестая война за четверть века, если добавить еще войны - в Сирии и на Украине, в которых США участвовали опосредованно", - добавил Пушков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
