Пушков прокомментировал атаку США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. До сих пор у президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественников, не было "своей" войны, а теперь она есть, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя атаку США по Венесуэле.
"До сих пор у Трампа, в отличие от Клинтона, Буша-младшего, Обамы и Байдена, не было "своей" войны. Теперь есть", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, 2026 год начался с новой войны - очередной войны, начатой Соединенными Штатами.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.