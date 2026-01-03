В Краснодарском крае восстановили работу железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после снегопадов для движения поездов в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что в общей сложности на территории Краснодарского края к ликвидации последствий непогоды привлекалось более тысячи железнодорожников.