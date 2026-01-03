В Краснодарском крае восстановили работу железнодорожной инфраструктуры

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после снегопадов для движения поездов в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"В Краснодарском крае восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов. В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности на территории Краснодарского края к ликвидации последствий непогоды привлекалось более тысячи железнодорожников.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
Вечером 1 января Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) сообщала, что из-за аномального снегопада в Краснодарском крае с опозданием следовало 46 поездов, при этом на конечные станции уже прибыло 63 задержанных поезда, еще шесть были введены в график.