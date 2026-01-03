https://ria.ru/20260103/rf-2066185609.html
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы
Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курсу руководства страны на защиту интересов и суверенитета республики, заявили в субботу в МИД РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:14:00+03:00
2026-01-03T13:14:00+03:00
2026-01-03T13:22:00+03:00
россия
венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260103/vlasti-2066185387.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), удары сша по венесуэле
Россия, Венесуэла, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Удары США по Венесуэле
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы
МИД: Россия выражает солидарность с венесуэльским народом