Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
13:14 03.01.2026 (обновлено: 13:22 03.01.2026)
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы
Россия выразила солидарность с народом Венесуэлы
россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), удары сша по венесуэле
Россия, Венесуэла, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Удары США по Венесуэле
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курсу руководства страны на защиту интересов и суверенитета республики, заявили в субботу в МИД России после удара США по Венесуэле.
"Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро
13:13
