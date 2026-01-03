Рейтинг@Mail.ru
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле
13:11 03.01.2026 (обновлено: 13:17 03.01.2026)
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле
Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России.
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России.
"Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
