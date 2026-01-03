https://ria.ru/20260103/rf-2066184860.html
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле
Россия поддерживает призыв немедленного созыва заседания Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу, заявили в субботу в МИД России. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:11:00+03:00
2026-01-03T13:11:00+03:00
2026-01-03T13:17:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, США, ООН, Удары США по Венесуэле
МИД поддержал призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле
Россия поддерживает призыв к немедленному созыву Совбеза ООН по Венесуэле