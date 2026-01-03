Рейтинг@Mail.ru
Названы самые везучие регионы в новогоднем розыгрыше "Русского лото" - РИА Новости, 03.01.2026
09:04 03.01.2026
Названы самые везучие регионы в новогоднем розыгрыше "Русского лото"
Названы самые везучие регионы в новогоднем розыгрыше "Русского лото" - РИА Новости, 03.01.2026
Названы самые везучие регионы в новогоднем розыгрыше "Русского лото"
Рейтинг самых везучих регионов в новогоднем розыгрыше "Русского лото", в ходе которого была разыграна крупнейшая сумма в 4,2 миллиарда рублей, возглавила... РИА Новости, 03.01.2026
Названы самые везучие регионы в новогоднем розыгрыше "Русского лото"

Свердловская область возглавила рейтинг самых везучих регионов в "Русском лото"

03.01.2026
Билеты "Русского лото". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Рейтинг самых везучих регионов в новогоднем розыгрыше "Русского лото", в ходе которого была разыграна крупнейшая сумма в 4,2 миллиарда рублей, возглавила Свердловская область с общим выигрышем в 449 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей "Столото".
"Так как именно в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях появились победители, разделившие главный приз в 1 миллиард рублей, именно эти регионы занимают первые строчки топ-10 везучих регионов", - рассказали организаторы.
Жители Свердловской области выиграли 449 миллионов рублей, Новосибирской области – 404,5 миллиона, Тюменской области – 390,9 миллиона. В пятерку также вошли Московская область с призовыми 361,8 миллиона рублей и Москва с 260,1 миллиона.
В десятку также вошли Краснодарский край (168,4 миллиона рублей), Липецкая область (120,2 миллиона), Санкт-Петербург (100,3 миллиона), Башкирия (90 миллионов) и Ленинградская область (85,2 миллиона).
В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
Свердловская областьТюменская областьНовосибирская областьСтолото
 
 
