Продюсер "Ласкового мая" Разин жаловался на незаконность уголовного дела

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в России в особо крупном мошенничестве, жаловался на незаконность уголовного дела, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.