Продюсер "Ласкового мая" Разин жаловался на незаконность уголовного дела

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в России в особо крупном мошенничестве, жаловался на незаконность уголовного дела, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба на незаконность возбуждения уголовного дела поступала в один из столичных судов от имени самого Разина. Результат её рассмотрения в материалах не приводится.
Разина отправят в СИЗО в случае возвращения в Россию, заявил юрист
31 декабря 2025, 18:53
В конце декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина, фигурант объявлен в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
По данным источника РИА Новости, Разин уехал из РФ сразу после возбуждения дела.
Защита обжалует заочный арест продюсера Разина по делу о мошенничестве
30 декабря 2025, 12:02