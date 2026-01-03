Рейтинг@Mail.ru
В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом
22:03 03.01.2026
В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом
В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом
Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия допустил проведение президентских выборов одновременно со всеукраинским... РИА Новости, 03.01.2026
В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом

Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия допустил проведение президентских выборов одновременно со всеукраинским референдумом по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
27 декабря 2025, 14:44
"Если будет документ, который будет подтвержден четырьмя сторонами - американцами, россиянами, европейцами и украинцами - если есть документ, который как драфт наработан, тогда вывешивается документ онлайн, 60 дней его обсуждают в разных кругах... Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один - кто будет следующим президентом, второй - поддерживаете ли вы мирное соглашение", - сказал Арахамия, его комментарий приводит агентство УНИАН.
Он отметил, что для признания референдума легитимным в голосовании должны принять участие 50% избирателей. По его мнению, учитывая территории, которые Украина потеряла, и число выехавших из страны, этого будет сложно достичь. При этом он считает, что на выборы может прийти большее количество людей и потому целесообразно было бы проводить выборы и референдум одновременно.
В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского
2 января, 20:51
 
