В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского в парламенте "Слуга народа" Давид Арахамия допустил проведение президентских выборов одновременно со всеукраинским референдумом по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.

"Если будет документ, который будет подтвержден четырьмя сторонами - американцами, россиянами, европейцами и украинцами - если есть документ, который как драфт наработан, тогда вывешивается документ онлайн, 60 дней его обсуждают в разных кругах... Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один - кто будет следующим президентом, второй - поддерживаете ли вы мирное соглашение", - сказал Арахамия , его комментарий приводит агентство УНИАН.

Он отметил, что для признания референдума легитимным в голосовании должны принять участие 50% избирателей. По его мнению, учитывая территории, которые Украина потеряла, и число выехавших из страны, этого будет сложно достичь. При этом он считает, что на выборы может прийти большее количество людей и потому целесообразно было бы проводить выборы и референдум одновременно.

В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.