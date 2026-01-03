Рейтинг@Mail.ru
21:56 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/pushkov-2066270536.html
Трамп не отказывается от небольших войн, заявил Пушков
Пушков: Трамп не отказывается от небольших войн и будет действовать так и дальше

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не отказывается от небольших войн, отвергая дорогостоящие и "бесконечные", и он будет действовать так и дальше.
"Подтверждается, что Трамп не против применения военной силы как таковой, он против широких военных действий и втягивания США в дорогостоящие и тупиковые "бесконечные войны", как это было на Среднем Востоке. Если же война быстротечна и в короткий срок достигает заявленной цели, то она, с точки зрения Трампа, оправдана и даже целесообразна, независимо от Устава ООН и принципов международного права, которые Трамп ни в грош не ставит", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Вчера, 13:09
Также, по словам сенатора, США при Трампе и далее будут действовать подобным Венесуэле образом - "вместо широкомасштабных интервенций, как в Афганистане и Ираке".
"Так Трамп рассчитывает избежать попадания в военные "ловушки", типа вьетнамской или афганской, из которых невозможно выйти победителем, а можно только бежать. В силу этого "второй Вьетнам" при Трампе маловероятен", - уточнил российский политик.
Сенатор считает, что Трамп хорошо понимает логику информационной эпохи, поэтому действия президента США будут нацелены на максимальный пропагандистский эффект в духе подтверждения его главного слогана "Сделаем Америку снова великой". Как подчеркнул Пушков, Трамп осознает, что США устали от длительных внешних агрессий, но "вполне готовы принять краткосрочные военные операции, результаты которых можно представить как "решительную победу".
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское дипведомство решительно призвало американские власти пересмотреть позицию и освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу. Там же призвали не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
