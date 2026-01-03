Трамп не отказывается от небольших войн, заявил Пушков

"Так Трамп рассчитывает избежать попадания в военные "ловушки", типа вьетнамской или афганской, из которых невозможно выйти победителем, а можно только бежать. В силу этого "второй Вьетнам" при Трампе маловероятен", - уточнил российский политик.

Сенатор считает, что Трамп хорошо понимает логику информационной эпохи, поэтому действия президента США будут нацелены на максимальный пропагандистский эффект в духе подтверждения его главного слогана "Сделаем Америку снова великой". Как подчеркнул Пушков, Трамп осознает, что США устали от длительных внешних агрессий, но "вполне готовы принять краткосрочные военные операции, результаты которых можно представить как "решительную победу".