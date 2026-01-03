https://ria.ru/20260103/protest-2066279661.html
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США в Венесуэле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
