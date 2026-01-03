Рейтинг@Mail.ru
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
22:56 03.01.2026 (обновлено: 23:24 03.01.2026)
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США в Венесуэле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
манхэттен
нью-йорк (город)
удары сша по венесуэле
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
сша
в мире, манхэттен, нью-йорк (город), удары сша по венесуэле, сша
В мире, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Удары США по Венесуэле, США
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле

РИА Новости: в Нью-Йорке проходит протест против военной операции США в Каракасе

© РИА НовостиЖители Нью-Йорка вышли на протест против операции США в Венесуэле. Кадр видео
Жители Нью-Йорка вышли на протест против операции США в Венесуэле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Жители Нью-Йорка вышли на протест против операции США в Венесуэле. Кадр видео
НЬЮ-ЙОРК, 3 янв - РИА Новости. Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США в Венесуэле, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, как сообщали организаторы, началась около 14.00 (22.00 мск), спустя полчаса после старта в центре Манхэттена уже собрались сотни человек.
На протесте звучат лозунги "перестаньте бомбить Венесуэлу" и "руки прочь от Венесуэлы". Многие пришли с плакатами в поддержку латиноамериканской страны, некоторые - с её флагами.
На данный момент акция проходит мирно.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается, пишет WSJ
В миреМанхэттенНью-Йорк (город)Удары США по ВенесуэлеСША
 
 
