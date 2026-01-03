Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Посольство России в Австрии выразило протест из-за празднования дня рождения Степана Бандеры в центре Вены, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале миссии.
«
"В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений", — говорится в публикации.
Посольство решительно осудило подобное попустительство со стороны местных властей. Подобные действия являются прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали, подчеркнула дипмиссия.
Степан Бандера — главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Бандеры и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Запрещенная в России террористическая организация
