Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры
00:54 03.01.2026 (обновлено: 09:15 03.01.2026)
Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры
Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры
Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры

Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Посольство России в Австрии выразило протест из-за празднования дня рождения Степана Бандеры в центре Вены, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале миссии.
"В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений", — говорится в публикации.

На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
30 декабря 2025, 02:54
Посольство решительно осудило подобное попустительство со стороны местных властей. Подобные действия являются прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали, подчеркнула дипмиссия.
Первого января группа украинских радикалов, проживающих в Австрии, устроила праздничное шествие по случаю дня рождения Бандеры.
Степан Бандера — главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Бандеры и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Запрещенная в России террористическая организация
