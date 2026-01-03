Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал операцию США доказательством распада мирового порядка
21:35 03.01.2026 (обновлено: 21:36 03.01.2026)
Фицо назвал операцию США доказательством распада мирового порядка
Операция США в Венесуэле является доказательством распада мирового порядка, который был установлен после Второй мировой войны, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
словакия
роберт фицо
дональд трамп
николас мадуро
оон
в мире, венесуэла, сша, словакия, роберт фицо, дональд трамп, николас мадуро, оон
В мире, Венесуэла, США, Словакия, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН
Роберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 3 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле является доказательством распада мирового порядка, который был установлен после Второй мировой войны, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Американская военная операция в Венесуэле является очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. Международное право не действует, военная сила используется без мандата Совбеза ООН и каждый, кто является большим и сильным, при отстаивании своих интересов делает то, что хочет", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он заявил, что отвергает такой "развал международного права".
"Мне очень любопытно, как на атаку на Венесуэлу, которая заслуживает осуждения, отреагирует Европейский союз. Либо осудит использование американской военной силы в Венесуэле и будет в логике позиций по войне на Украине, либо, как обычно, останется лицемерным", - заключил словацкий премьер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреВенесуэлаСШАСловакияРоберт ФицоДональд ТрампНиколас МадуроООН
 
 
