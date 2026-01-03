https://ria.ru/20260103/predstavitel-2066150455.html
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе - РИА Новости, 03.01.2026
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T10:21:00+03:00
2026-01-03T10:21:00+03:00
2026-01-03T10:28:00+03:00
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрывам в Каракасе