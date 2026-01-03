Рейтинг@Mail.ru
10:21 03.01.2026
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 03.01.2026
NYT: представитель армии США отказалась комментировать взрывы в Каракасе

NYT: в армии США отказались комментировать причастность к взрывам в Каракасе

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В американской армии отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times.
"Представитель американских военных в Вашингтоне заявила об осведомленности о сообщениях про взрывы в Каракасе, но не стала комментировать причастность США", - пишет газета.
