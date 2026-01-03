https://ria.ru/20260103/pozhar-2066133267.html
Пожар в торговых павильонах Сергиева Посада локализовали
Пожар в торговых павильонах в Сергиевом Посаде на площади трех тысяч квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия
сергиев посад
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергиев посад
россия
2026
происшествия, сергиев посад, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
