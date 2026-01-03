Рейтинг@Mail.ru
Пожар в торговых павильонах Сергиева Посада локализовали
05:45 03.01.2026 (обновлено: 11:43 03.01.2026)
Пожар в торговых павильонах Сергиева Посада локализовали
Пожар в торговых павильонах в Сергиевом Посаде на площади трех тысяч квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия, сергиев посад, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергиев Посад, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Пожар в торговых павильонах в Сергиевом Посаде на площади трех тысяч квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о пожаре в городе Сергиев Посад на улице 1-ая Рыбная в торговых павильонах рынка "Щедруха".
"Пожар в торговых павильонах локализован на площади три тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Сочи при пожаре в доме погиб один человек
Вчера, 16:00
 
