В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на 3 тысячи "квадратов" в торговых павильонах рынка "Щедруха" в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба МЧС России.

В пресс-службе добавили, что к работам привлечены 57 человек и 18 единиц техники, по предварительным данным, пострадавших нет.