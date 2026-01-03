https://ria.ru/20260103/pozhar-2066130625.html
В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка
В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка - РИА Новости, 03.01.2026
В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка
Пожарные ликвидируют возгорание на 3 тысячи "квадратов" в торговых павильонах рынка "Щедруха" в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T04:02:00+03:00
2026-01-03T04:02:00+03:00
2026-01-03T11:43:00+03:00
происшествия
россия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066166141_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_6b2e6889937ffd85221206daec13af71.jpg
https://ria.ru/20260102/chp-2066083622.html
россия
сергиев посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066166141_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_97369dec80dc0d951616c7bae3c29281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сергиев Посад, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка
В Сергиевом Посаде загорелся рынок на площади три тысячи квадратных метров