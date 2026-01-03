https://ria.ru/20260103/postradavshie-2066196092.html
В крымских больницах остаются 12 раненных во время удара по Хорлам
