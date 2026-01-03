Рейтинг@Mail.ru
В крымских больницах остаются 12 раненных во время удара по Хорлам
14:30 03.01.2026
В крымских больницах остаются 12 раненных во время удара по Хорлам
В крымских больницах остаются 12 раненных во время удара по Хорлам

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Число госпитализированных в больницы Крыма людей, раненных во время атаки в Хорлах Херсонской области, составляет 12 человек, состояние двух из них по-прежнему тяжелое, два пациента направлены на амбулаторное лечение, сообщил минздрав региона журналистам.
"По состоянию на 03.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 12 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние двоих пострадавших по-прежнему оценивается как тяжелое. Два пациента направлены на амбулаторное лечение" , - сообщили в минздраве.
Пятеро детей, отметили в минздраве, продолжают получать медицинскую помощь в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", пять взрослых - в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" и два пациента - в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко".
