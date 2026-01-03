Рейтинг@Mail.ru
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/posolstvo-2066217871.html
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная - РИА Новости, 03.01.2026
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная
Обстановка около посольства Венесуэлы в РФ спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:42:00+03:00
2026-01-03T16:42:00+03:00
венесуэла
москва
удары сша по венесуэле
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066217606_0:1290:2048:2442_1920x0_80_0_0_5cc64e2bd5858dbf22f48df43f82c944.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066217606_0:466:2049:2002_1920x0_80_0_0_7aa49931f07e241fdb6b6459f72b9ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, москва, удары сша по венесуэле, россия
Венесуэла, Москва, Удары США по Венесуэле, Россия
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная

РИА Новости: обстановка у здания посольства Венесуэлы в Москве спокойная

© Getty Images / Sergei DolgovПосольство Венесуэлы в РФ
Посольство Венесуэлы в РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Getty Images / Sergei Dolgov
Посольство Венесуэлы в РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Обстановка около посольства Венесуэлы в РФ спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдению РИА Новости, обстановка у здания посольства Венесуэлы в Москве во 2-м Троицком переулке как обычно спокойная, флаг страны по-прежнему развевается над зданием дипмиссии. Кроме того, не наблюдается усиления охраны здания посольства и каких-либо других изменений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
ВенесуэлаМоскваУдары США по ВенесуэлеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала