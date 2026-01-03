https://ria.ru/20260103/posolstvo-2066217871.html
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная - РИА Новости, 03.01.2026
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная
Обстановка около посольства Венесуэлы в РФ спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:42:00+03:00
2026-01-03T16:42:00+03:00
2026-01-03T16:42:00+03:00
венесуэла
москва
удары сша по венесуэле
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066217606_0:1290:2048:2442_1920x0_80_0_0_5cc64e2bd5858dbf22f48df43f82c944.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066217606_0:466:2049:2002_1920x0_80_0_0_7aa49931f07e241fdb6b6459f72b9ef8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, москва, удары сша по венесуэле, россия
Венесуэла, Москва, Удары США по Венесуэле, Россия
Обстановка около посольства Венесуэлы в России спокойная
РИА Новости: обстановка у здания посольства Венесуэлы в Москве спокойная