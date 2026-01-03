https://ria.ru/20260103/posolstvo-2066172282.html
Посольство США в Колумбии призвало граждан не выходить из дома, пишет NYT
Посольство США в Колумбии призвало граждан не выходить из дома, пишет NYT - РИА Новости, 03.01.2026
Посольство США в Колумбии призвало граждан не выходить из дома, пишет NYT
Посольство США в Колумбии призвало американцев, находящихся в Венесуэле, оставаться дома из-за сообщений о взрывах, сообщает американская газета New York Times. РИА Новости, 03.01.2026
