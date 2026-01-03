https://ria.ru/20260103/posolstvo--2066157812.html
Посольство США призвало американцев не ездить в Венесуэлу
Посольство США призвало американцев не ездить в Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Посольство США призвало американцев не ездить в Венесуэлу
Посольство США в столице Колумбии Боготе призвало американских граждан не ездить в Венесуэлу. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:04:00+03:00
2026-01-03T11:04:00+03:00
2026-01-03T11:04:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
богота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066155226_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2dd2669fe78a9ca379902e21b0d7fd5.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066157611.html
венесуэла
сша
богота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066155226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecabb6de095a351f533258fa20317036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, богота
В мире, Венесуэла, США, Богота
Посольство США призвало американцев не ездить в Венесуэлу
Посольство США призвало американских граждан не ездить в Венесуэлу