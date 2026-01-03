Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово
08:17 03.01.2026
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово
Косовоалбанские власти проводят против косовских сербов ползучую этническую чистку, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:17:00+03:00
2026-01-03T08:17:00+03:00
в мире
косово
россия
сербия
александр боцан-харченко
косово
россия
сербия
в мире, косово, россия, сербия, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко
БЕЛГРАД, 3 янв - РИА Новости. Косовоалбанские власти проводят против косовских сербов ползучую этническую чистку, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Фактически речь идет, можно спокойно об этом говорить, о необъявленной ползучей этнической чистке. Другими словами - выдавливании сербов с территории Косово, создание для них невыносимых условий проживания. А это все делается, не будем сейчас напоминать, что имеется в виду, но вот это освоение Приштиной севера Косово, имело место, имеет место, и, к сожалению, приходится исходить из того, что это будет продолжаться", - сказал глава российского диппредставительства.
Урегулирование в Косово возможно только под эгидой СБ ООН, заявил посол
Вчера, 12:52
 
В миреКосовоРоссияСербияАлександр Боцан-Харченко
 
 
