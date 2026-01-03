https://ria.ru/20260103/posol-2066137722.html
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово - РИА Новости, 03.01.2026
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово
Косовоалбанские власти проводят против косовских сербов ползучую этническую чистку, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:17:00+03:00
2026-01-03T08:17:00+03:00
2026-01-03T08:17:00+03:00
в мире
косово
россия
сербия
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:103:2167:1322_1920x0_80_0_0_9b57cfa4df892f4f2c8790f156e1087b.jpg
https://ria.ru/20260102/kosovo-2066048562.html
косово
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:0:2003:1502_1920x0_80_0_0_7f07b28215f81f0e1dee63b3fe3a6719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, сербия, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко
Посол России в Сербии заявил об этнической чистке в Косово
Посол Боцан-Харченко: Косово проводит против сербов ползучую этническую чистку