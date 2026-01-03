Рейтинг@Mail.ru
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
04:48 03.01.2026 (обновлено: 12:46 03.01.2026)
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

Fakt: депутаты Сейма обвинили Туска в переписывании истории Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения, пишет польское издание Fakt.
Во время новогоднего обращения Туск заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года — даты крещения князя Мешко I Пяста. Это несоответствие было отмечено многими зрителями и парламентариями.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Польша не будет участвовать в возможной миссии на Украине, заявил Туск
16 декабря 2025, 01:15
"Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", — написал председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак в социальной сети X, обвинив премьера в грубой ошибке.
По мнению польского историка Камиля Яницкого, высказывание Туска носит противоречивый характер и стало странным выбором для новогоднего обращения.
"Лучше было не выбирать конкретную дату (основания Польши. — Прим. ред.). И меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным", — пояснил Яницкий в беседе с изданием.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Туск назвал территориальные уступки Украины условием для мирного соглашения
16 декабря 2025, 01:12
 
В миреПольшаДональд ТускМариуш БлащакПраво и справедливость
 
 
