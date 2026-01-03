"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения, пишет польское издание Fakt.
"Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", — написал председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак в социальной сети X, обвинив премьера в грубой ошибке.
По мнению польского историка Камиля Яницкого, высказывание Туска носит противоречивый характер и стало странным выбором для новогоднего обращения.
"Лучше было не выбирать конкретную дату (основания Польши. — Прим. ред.). И меня удивляет это заявление тем, что было ожидаемо, что многие сочтут его провокационным", — пояснил Яницкий в беседе с изданием.
