В Белоруссии осудили атаку США на Венесуэлу
15:46 03.01.2026
В Белоруссии осудили атаку США на Венесуэлу
Петровский: США наплевательски относятся к международному праву

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. США показали, что наплевательски относятся к международному праву, их целью является контроль над энергоресурсами, а заявления Трампа о намерении прекращать конфликты являются блефом, заявил РИА Новости белорусский политолог Петр Петровский, комментируя акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы и сообщения о захвате американскими военными президента страны Николаса Мадуро.
"Здесь типичная агрессия со стороны Соединенных Штатов Америки, империалистического толка, связанная с желанием смены политического устройства в Венесуэле путем, в том числе, физического устранения ее легитимного президента. Все это демонстрирует, чем на самом деле является режим Трампа в Вашингтоне, что на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки наплевательски относятся к международному праву, которое по факту сегодня уже нигде ни в чем не действует. Сильные мира сего решают, как и что делать другим странам, какие политические системы им устанавливать", - сказал РИА Новости Петровский.
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 15:41
По его словам, обещания президента США Дональда Трампа прекращать конфликты оказываются не более чем блефом, и Трамп такой же милитарист, как и другие президенты США, но с немного иными приоритетами.
"То, что происходит захват верховного главнокомандующего путем операции иностранного государства, - это демонстрация, что дух югославских бомбежек в США никуда не исчез. И все, что обещал Трамп, что он будет прекращать какие-то конфликты, это все оказывается не более чем блефом. На самом деле мы видели и Иран, и сейчас Венесуэлу, и другие страны. Я думаю, что Трамп такой же империалист и милитарист, как и другие президенты США, просто у него приоритеты конфликтогенности немного иные", - добавил политолог.
Петровский отметил, что Трамп пытается взять под контроль энергетические ресурсы в мире.
"Если мы посмотрим географию, куда Трамп пытается сунуть свои руки, это прежде всего ресурсодобывающие страны. Логика американского империализма времен Трампа - это логика установления собственного контроля над энергетическими ресурсами. Прежде всего, это Ближний Восток, это Венесуэла. И это мы будем наблюдать и дальше, потому что тот, кто держит полезные ископаемые, особенно энергетические полезные ископаемые, тот формирует тариф, формирует цену на все остальные продукты", - указал Петровский.
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Нидерландах призвали Гаагу ввести санкции против США
Вчера, 15:39
По его мнению, логика Трампа заключается в том, что Америка должна себе сделать привилегированные энергетические тарифы, а всему остальному миру навязать завышенные тарифы, и за счет этого сохранить гегемонию в мире и не допустить альтернатив.
На вопрос, какие последствия может иметь такое вопиющее нарушение международного права на ситуацию в мире, Петровский напомнил о последствиях бомбардировки Югославии.
"Тогда, после распада Советского Союза, когда все думали, что США, как главный гегемон, будут следить за выполнением правил. Оказалось, что сами США его нарушают. И это привело к тому, что легитимность США, как мирового гегемона, резко ослабла и упала, особенно в глазах развивающихся стран. Сегодняшние действия США продемонстрировали как раз, что верить Вашингтону нельзя и единственным путем развития для развивающихся стран, для глобального большинства может быть только солидарность, единение и формирование дальнейшего многополярного поля справедливого мироустройства, в том числе через создание параллельных торговых, финансовых и прочих систем", - заключил политолог.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Швейцарии призвал к деэскалации ситуации в Венесуэле
Вчера, 15:36
 
