В Белоруссии осудили атаку США на Венесуэлу

"Тогда, после распада Советского Союза, когда все думали, что США, как главный гегемон, будут следить за выполнением правил. Оказалось, что сами США его нарушают. И это привело к тому, что легитимность США, как мирового гегемона, резко ослабла и упала, особенно в глазах развивающихся стран. Сегодняшние действия США продемонстрировали как раз, что верить Вашингтону нельзя и единственным путем развития для развивающихся стран, для глобального большинства может быть только солидарность, единение и формирование дальнейшего многополярного поля справедливого мироустройства, в том числе через создание параллельных торговых, финансовых и прочих систем", - заключил политолог.