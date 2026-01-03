Рейтинг@Mail.ru
США использовали в Венесуэле истребители и бомбардировщики, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 03.01.2026 (обновлено: 20:20 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/pentagon-2066256060.html
США использовали в Венесуэле истребители и бомбардировщики, заявил Пентагон
США использовали в Венесуэле истребители и бомбардировщики, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.01.2026
США использовали в Венесуэле истребители и бомбардировщики, заявил Пентагон
США использовали в операции против Венесуэлы истребители, бомбардировщики и дроны, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:19:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
сша
россия
дональд трамп
оон
f-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066253549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13b4714a1f491f6689c028c960b28bfa.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066253549_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_63ab0df5c3de30e9a33999bf7ba7e0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, сша, россия, дональд трамп, оон, f-22, f-35, b-2 (northrop grumman b2 spirit), удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, США, Россия, Дональд Трамп, ООН, F-22, F-35, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Удары США по Венесуэле
США использовали в Венесуэле истребители и бомбардировщики, заявил Пентагон

Пентагон: США использовали в Венесуэле истребители, бомбардировщики и дроны

© REUTERS / Jonathan ErnstАмериканский генерал ВВС США Дэн Кейн во время пресс-конференции
Американский генерал ВВС США Дэн Кейн во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Американский генерал ВВС США Дэн Кейн во время пресс-конференции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США использовали в операции против Венесуэлы истребители, бомбардировщики и дроны, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.
«
"В состав сил входили истребители F-22, F-35, F-18, бомбардировщики B-1 и B-2 и другие вспомогательные самолеты, а также многочисленные беспилотники с дистанционным управлением", - заявил Кейн на пресс-конференции.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреВенесуэлаМинистерство обороны СШАСШАРоссияДональд ТрампООНF-22F-35B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала