Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы
02:19 03.01.2026
Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы
Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США повышено, несмотря на зимние праздники, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza...
в мире
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США повышено, несмотря на зимние праздники, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.
"DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение", - говорится на сайте.
Как отмечают пользователи соцсетей, рост активности пиццерий, расположенных рядом с Пентагоном в Вашингтоне, якобы коррелирует с различными военными и геополитическими событиями в мире.
DEFCON является пятиуровневой шкалой готовности вооружённых сил США, отражающей степень их подготовки к потенциальному конфликту. Уровни шкалы варьируются от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность).
Пентагон ежегодно тратит 77 миллионов долларов на дрессировку дельфинов
