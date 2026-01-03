https://ria.ru/20260103/pentagon-2066127307.html
Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы
Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы
Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США повышено, несмотря на зимние праздники, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
Новости
Рядом с Пентагоном наблюдается повышенный уровень заказов пиццы
В районе штаб-квартиры Пентагона увеличилось количество заказов пиццы