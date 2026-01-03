Ozon предупредил клиентов о риске блокировок платежей

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пользователи Ozon в единичных случаях могут столкнуться с блокировками платежей из-за усиления фрод-мониторинга со стороны банков для крупных транзакций на маркетплейсах, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"В единичных случаях наши клиенты действительно могут сталкиваться с блокировками платежей. Это связано с решениями банков, которые усилили фрод-мониторинг для крупных транзакций на маркетплейсах", - сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что на стороне маркетплейса нет технических изменений, платежные процессы работают штатно - для оплаты необходимо подтвердить операцию в банке.