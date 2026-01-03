Рейтинг@Mail.ru
Ozon предупредил клиентов о риске блокировок платежей
19:56 03.01.2026 (обновлено: 19:58 03.01.2026)
Ozon предупредил клиентов о риске блокировок платежей
Ozon предупредил клиентов о риске блокировок платежей

Машина службы доставки компании "Ozon"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Машина службы доставки компании "Ozon". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пользователи Ozon в единичных случаях могут столкнуться с блокировками платежей из-за усиления фрод-мониторинга со стороны банков для крупных транзакций на маркетплейсах, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"В единичных случаях наши клиенты действительно могут сталкиваться с блокировками платежей. Это связано с решениями банков, которые усилили фрод-мониторинг для крупных транзакций на маркетплейсах", - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что на стороне маркетплейса нет технических изменений, платежные процессы работают штатно - для оплаты необходимо подтвердить операцию в банке.
Ранее РИА Новости выяснило, что банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.
В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи
1 декабря 2025
В Ozon объяснили механизм автоматического списания чаевых в пунктах выдачи
1 декабря 2025, 17:48
 
РоссияOzonЭкономика
 
 
