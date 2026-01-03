Рейтинг@Mail.ru
15:51 03.01.2026 (обновлено: 15:56 03.01.2026)
Медведев призвал укреплять ВС на фоне атаки США на Венесуэлу
Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, "не позволяя богатым наглецам менять конституционный строй",... РИА Новости, 03.01.2026
сша, венесуэла, каракас, удары сша по венесуэле, дмитрий медведев
США, Венесуэла, Каракас, Удары США по Венесуэле, Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, "не позволяя богатым наглецам менять конституционный строй", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США
Вчера, 15:49
 
