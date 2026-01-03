https://ria.ru/20260103/operatsija-2066209946.html
Медведев призвал укреплять ВС на фоне атаки США на Венесуэлу
Медведев призвал укреплять ВС на фоне атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Медведев призвал укреплять ВС на фоне атаки США на Венесуэлу
Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, "не позволяя богатым наглецам менять конституционный строй"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, "не позволяя богатым наглецам менять конституционный строй", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп
заявил, что США
успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле
. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро
и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе
были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара
в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.