Медведев призвал укреплять ВС на фоне атаки США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Операция в Каракасе доказала, что любой стране надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, "не позволяя богатым наглецам менять конституционный строй", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.