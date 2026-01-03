https://ria.ru/20260103/opasnost-2066133490.html
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 03.01.2026
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
