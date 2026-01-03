Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 03.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 03.01.2026
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность

На территории Мордовии отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона.
"Отбой сигнала "Беспилотная опасность" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
