Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник
19:05 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/oon-2066240967.html
Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник
Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник
Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник
Заседание Совета безопасности ООН по Венесуэле, скорее всего, состоится в понедельник утром, сообщил РИА Новости информированный источник в ООН. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:05:00+03:00
2026-01-03T19:05:00+03:00
в мире
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
в мире, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле
Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле может пройти в понедельник утром

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 3 янв - РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН по Венесуэле, скорее всего, состоится в понедельник утром, сообщил РИА Новости информированный источник в ООН.
"Заседание скорее всего будет утром в понедельник", - сообщил он агентству.
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
