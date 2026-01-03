https://ria.ru/20260103/oon-2066240967.html
Источник: заседание Совбеза ООН по Венесуэле может состояться в понедельник
Заседание Совета безопасности ООН по Венесуэле, скорее всего, состоится в понедельник утром, сообщил РИА Новости информированный источник в ООН. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
