Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы
17:48 03.01.2026 (обновлено: 18:53 03.01.2026)
Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы
Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы
в мире
венесуэла
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
в мире, венесуэла, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, россия, сша
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Россия, США
Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы

Гутерриш: операция США против Венесуэлы будет иметь последствия для региона

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaКаракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Каракас после ночных взрывов. Архивное фото
ООН, 3 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко встревожен эскалацией в Венесуэле, кульминацией которой стали американские удары, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией которой стали сегодняшние военные действия США в стране, что может иметь потенциальные тревожные последствия для региона", - сказал Дюжаррик журналистам.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Китай резко осудил атаку США на Венесуэлу
В миреВенесуэлаНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикРоссияСША
 
 
